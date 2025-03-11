Виявляється Джейден, як і його зіркова мама, захоплюється музикою.

Американська співачка Брітні Спірс показалася з 18-річним сином та похизувалася його талантом.

Так, артистка змогла примиритися з дітьми, з якими багато років не спілкувалася. Сини співачки все активніше проводять з нею час. Тим часом виконавиця іноді ділиться їхніми спільними кадрами і тішить підписників сімейним контентом.

Цього разу знаменитість показала, як проводить час із молодшим Джейденом. Зокрема, Брітні Спірс похизувалася талантом сина. Виявляється, юнак, як і його зіркова мама, захоплюється музикою. Співачка на відео продемонструвала, як Джейден майстерно грає на фортепіано.

Брітні Спірс похизувалася талантом 18-річного сина

"Він - геній, і я в захваті від нього! Не можу повірити, що він мій!" – поділилася враженнями артистка.

Зазначимо, Брітні Спірс виховує двох синів від танцівника Кевіна Федерлайна – Шона і Джейдена. Діти живуть із батьком, а співачка тривалий час із ними не спілкувалася, адже вони не бажали цього. Однак наприкінці 2024 року артистка відновила з синами зв'язок.

Нагадаємо, нещодавно французький актор Венсан Кассель вперше показав свого двомісячного сина. Дитину артистові народила молодша на 30 років модель Нара Баптиста.

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