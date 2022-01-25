Брітні Спірс поскаржилася на ранкову нудоту: "Були схожі відчуття під час вагітності"

Зірка відпочиває зі своїм молодим бойфрендом на Гавайських островах.

Американська попдіва Брітні Спірс поскаржилася на погане самопочуття.

До слова, у своєму Instagram зірка розповіла, що її вже місяць нудить зранку. Брітні поділилася, що схоже вона відчувала під час вагітності.

"Здається, у мене якийсь вірус. Ці відчуття - схожі на вагітність. Я відчувала таке, коли була вагітною. Ця нудота – це жахливо. Я прокидаюся, мене нудить. Але я намагаюся вести повноцінне життя: ходжу до спортзалу та ввечері на танці. Це вже триває місяць. Я схудла на два кіло", - розповіла Спірс.

Окрім того, виконавиця поскаржилася на папараці. Вони постійно стежать за нею та псують їй відпустку. До слова, Брітні наразі відпочиває зі своїм молодим бойфрендом на Гавайських островах.

"Мені подобається готель та їжа. Але я хочу, аби ці папараці зникли. Вони псують мені відпочинок тим, що постійно хочуть зробити знімки. Може, я б хотіла ходити голою", - поскаржилася Брітні.

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