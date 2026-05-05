Брітні Спірс постала перед судом за водіння напідпитку: як покарали співачку

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс постала перед судом за водіння в стані алкогольного сп'яніння.

Судове засідання відбулося 4 травня. У суді артистка особисто не з'явилась, натомість її інтереси представляв адвокат. Як пише Page Six, виконавиці вдалося уникнути суворого покарання. Зокрема, Брітні через свого адвоката визнала себе винною, що вплинуло на розгляд справи.

Врешті, виконавиця отримала 12 місяців умовно. Це так званий випробувальний термін на рік. Також Брітні Спірс повинна заплатити штраф у розмірі 571 долару та протягом наступних трьох місяців пройти лікування в реабілітаційному центрі від алкогольної та наркотичної залежності.

Окрім того, у разі зупинки поліцейськими, виконавиця має пройти тест на наявність в її організму алкоголю чи наркотиків, а її авто можуть обшукати.

"Брітні взяла на себе відповідальність за свою поведінку. Вона зробила значні кроки для впровадження позитивних змін, що чітко відображено в рішенні окружного прокурора округу пом'якшити звинувачення у цій справі та закрити справу про водіння в нетверезому стані. Брітні цінує цю свободу дій, а також вдячна за отриману підтримку", - йдеться в заяві адвоката артистки.

Тим часом прокурор теж прокоментував закриття справи. Зазначається, що артистка дістала покарання у пом'якшеному вигляді, оскільки таким чином вона зможе лікувати своє психологічне здоров'я та позбутися залежностей.

Нагадаємо, на початку березня Брітні Спірс затримали поліцейські. Виявилось, що артистка була за кермом авто у стані сп'яніння. Врешті, їй призначили суд.

