Брітні Спірс повернулася - співачка вперше за шість років випустила пісню

Майже шість років фанати Брітні Спірс очікували на її нову пісню, і це нарешті сталося. Днями Елтон Джон заспівав спільний хіт у Каннах, але сьогодні відбулася офіційна прем’єра довгоочікуваного треку Hold Me Closer.

Офіційна презентація відбулася на YouTube-каналі британського співака.

Слова для хіта написала сама Спірс, а ось музичний супровід створив Джон – музикант об’єднав декілька свої старих треків Tiny Dancer, The One та Don Go Breaking My Heart.

"Так-так…моя перша пісня за шість років! До біса круто, що я співаю з одним із найбільших класиків нашого часу... Я трохи вражена... для мене це велика справа!" – поділилася у Twitter своїми враженнями Брітні.

Елтон Джон та Брітні Спірс / Фото: Getty Images

Для співачки запис треку став величезним шансом знову повернутися на велику сцену після опіки батька. Нагадаємо, що у листопаді 2021 року Спірс нарешті звільнилася від тотального контролю Джеймса Спірса і стала самостійно керувати власними справами і фінансами. Однак і досі Брітні співпрацює з юристами, аби повернути більше 35 млн доларів, що забрав батько.

