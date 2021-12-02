Брітні Спірс показала пристрасні поцілунки з нареченим і вперше за 13 років покинула США

Брітні Спірс показала пристрасні поцілунки з нареченим і вперше за 13 років покинула США

Зірка святкує день народження.

Американська співачка Брітні Спірс святкує свій ювілей.

2 грудня знаменитості виповнюється 40 років. Це перший за останні 13 років день народження, який зірка може відсвяткувати так, як захоче вона, а не її батько Джеймі, який був її опікуном. Тож, іменинниця вирішила взяти свого нареченого Сема Асгарі та полетіти на відпочинок. Як розповіла Брітні, вона вперше за понад 10 років покинула територію США.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / instagram.com/britneyspears

"О дорогоцінна радість сьогодні!!! Я і мій наречений так тішимося від'їзду. Слава богу за можливість виїхати з країни! Я щаслива!" – зізналася знаменитість.

Зірка поки що не розкрила місце відпустки. Цілком ймовірно, що це буде подорож не однією країною. Також щаслива ювілярка показала пристрасний поцілунок з коханим на борту приватного літака. У кадрі Брітні постала у мінішортиках та червоних чобітках, посвітивши гарними ніжками.

У коментарях юзери привітали кумирку з 40-річчям та побажали майбутньому подружжю незабутньої відпустки.

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