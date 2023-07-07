Брітні Спірс про те, як її побив охоронець зірки NBA: "Він вдарив мене по обличчю на очах у натовпу"

Ударом по обличчю і травмою закінчилася для співачки Брітні Спірс спроба привітатися з 19-річним баскетболістом Віктором Вембаньямою, який виступає за баскетбольний клуб "Сан-Антоніо Сперс".

Інцидент, який стався 5 липня в одному з закладів Лас-Вегаса, попзірка прокоментувала у себе на сторінці в Instagram. Спірс написала, що звикла до травматичних переживань у її житті. Однак вона "не була готова до того, що сталося з нею минулої ночі".

У фотоблогу Брітні розповіла свою версію інциденту:

"Я впізнала спортсмена у вестибюлі готелю, коли вирушала на вечерю. Пізніше я рушила до іншого ресторану, і знову його побачила. Я вирішила підійти до нього і привітати з успіхом. Буле дуже голосно, тож я поплескала його по плечу, щоб привернути його увагу. Я бачила заяву гравця, у якій він сказав, що я схопила його ззаду. Але я просто поплескала його по плечу. Його охорона вдарила мене по обличчю, не озираючись, на очах у натовпу. Ледь не збив мене з ніг, а мої окуляри злетіли з обличчя", - поділилася подробицями тієї ситуації Спірс.

Брітні Спірс про побиття охоронцем Віктора Вембаньями / Фото: instagram.com/britneyspears

Також виконавиця зазначила, що її дуже часто оточують люди. Того вечора так само її переслідувало щонайменше 20 фанатів: "Моя служба безпеки не напала на жодного з них", - сказала Брітні.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня з Брітні Спірс стався неєпримний інцидент в одному з заклакдів Лас-Вегаса. Артистка побачила зірку баскетболу Віктора Вембаньяму і захотіла зробити з ним фото. Виконавиця підійшла до спортсмена ззаду і поплескала його по плечу. Проте охорона баскетболіста різко відштовхнула Спірс і вдарила її по обличчю.

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