Брітні Спірс продає розкішний маєток, у якому планувала побудувати нове життя – ЗМІ

Будинок виконавиця придбала лише пів року тому.

Американська попзірка Брітні Спірс продаватиме розкішний маєток, який вона придбала одразу після весілля із фітнес-тренером Семом Асгарі.

Зокрема, у будинку, який коштував артистці 11,8 мільйонів доларів, виконавиця планувала розпочати нове життя. Цікаво те, що маєток розташований неподалік від оселі ексчоловіка Брітні Кевіна Федерлайна, де він мешкає з їхніми два синами.

Джерела, близькі до Спірс, розповіли виданню TMZ, що 2023 року зірка планує позбутися розкішного будинку. Причиною цьому стало те, що маєток Брітні просто не сподобався.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Планується, що артистка разом із чоловіком повернеться до свого будинку, який вона придбала 2015 року за 7,5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно Брітні неабияк схвилювала прихильників. Вона заявила, що змінила своє ім'я, та розсекретила, на яке саме.

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