Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

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Американська співачка Брітні Спірс опинилася в центрі нової сімейної драми.

Так, сини зірки — 20-річний Шон Престон і 19-річний Джейден — образилися на матір через те, що вона не приїхала підтримати їх під час дебюту на подіумі на Тижні моди в Парижі. За інформацією інсайдерів, хлопці заздалегідь просили Брітні бути поруч у цей важливий для них день, однак артистка залишилася в Лос-Анджелесі. Згодом вона пояснила свою відсутність страхом перед перельотами, але таке виправдання синів не переконало.

«Вони неодноразово давали їй зрозуміти, наскільки важливо для них, щоб вона приїхала й підтримала їх», — розповіло джерело виданню RadarOnline з оточення родини.

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Брітні Спірс з синами / © instagram.com/britneyspears

Як стверджують джерела, Шон і Джейден не зрозуміли позиції матері, адже вона регулярно подорожує літаком по всьому світу з метою відпочинку. Додаткове нерозуміння викликав і недавній допис 44-річної Брітні в Instagram, у якому вона натякнула на бажання мати ще одну дитину.

За словами джерел, цей випадок став серйозним ударом для братів, які останнім часом намагалися відновити стосунки зі співачкою після багаторічного відчуження. Вони сподівалися, що їхній зв'язок поступово налагоджується, однак після інциденту в Парижі знову дистанціювалися від матері.

Нагадаємо, після втрати Брітні Спірс опіки над дітьми 2007 року Шон Престон і Джейден жили разом із батьком Кевіном Федерлайном. Останнім часом вони зробили кілька кроків назустріч матері, однак, за словами інсайдерів, нове розчарування поставило їхнє примирення під загрозу.

Нагадаємо, нещодавно донька співачки Олі Полякової Маша після тривалої розлуки з чоловіком-іноземцем показалася у нього в США. Хлопець зробив зізнання про свою дружину.

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