Брітні Спірс прокоментувала конфлікт з синами: "Я відчувала, що величезна частина мене померла"

Стосунки між Брітні Спірс та її синами останніми роками були дуже напруженими. Масла у вогонь додало нещодавнє інтерв'ю молодшого сина співачки, 15-річного Джейдена Федерлайна, у якому підліток заявив, що чекає поки мама психічно одужає.

Слова сина виявилися дуже образливими для Брітні, тому вона теж вирішила поділитися своїм поглядом на ситуацію. Виконавиця зауважила, що раніше дуже багато проводила часу зі своїми дітьми, однак цьому завадив її колишній чоловік, який намагався зменшити спілкування мами з синами.

Фото: instagram.com/britneyspears

"Коли їм було від шести до дев'яти років, вони були у мене в 70 відсотках випадків, і, звичайно, відколи вони пішли, я відчувала, що величезна частина мене померла. У буквальному розумінні, у мене більше немає мети – вони були моєю радістю, вони були для мене всім. Вони були тим, заради чого я жила. А потім раптом вони зникли, і моє серце наче перестало битися", - заявила Спірс в Instagram.

Співачка вважає, що сини вчили по відношенню до неї нечесно та насправді вона завжди хотіла бути хорошою мамою для них.

Фото: instagram.com/britneyspears

"Я не розумію, як так просто вони змогли викреслити мене, я дійсно цього не розумію", - зізналася Брітні.

Натомість сини виконавиці запевнили, що готові піти на примирення з мамою, коли вона нарешті перестане публікувати занадто відверті фото у Мережі та почне прислухатися до своїх дітей.

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