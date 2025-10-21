Брітні Спірс приголомшила заявою про свої дивні публікації в Мережі: "Мозок пошкоджений"

Брітні Спірс / © Associated Press

Американська співачка Брітні Спірс знову здивувала шанувальників — цього разу відвертим зізнанням про власні травми та проблеми зі здоров’ям.

У своєму Instagram 43-річна артистка опублікувала довгий емоційний допис, в якому порівняла себе з Малефісентою та заговорила про давню травму мозку, через яку, за її словами, "вона перестала літати, як раніше".

Зірка згадала, як колись її "позбавили крил", і порівняла це з сюжетом улюбленого фільму: "Пам’ятаєте "Малефісенту"? Король хотів убити її, але чоловік таємно забрав її крила. Проте все, що походить від Небесного Отця, не може бути знищене — її крила були святими, і ніхто не міг їх забрати".

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

У дописі Брітні вперше торкнулася теми травматичного досвіду, який, за її словами, залишив глибокий слід не лише на тілі, а й на свідомості. Вона пригадала одні з найболісніших періодів у її житті.

"Я пережила дуже болючий період у житті, коли впродовж чотирьох місяців фактично не мала особистого простору і не могла користуватися своїм тілом. Це зробило мені боляче не тільки фізично. Мій зв’язок між тілом і розумом був повністю зруйнований, я не могла рухатися п’ять місяців", — зізналася співачка.

Попри все, артистка запевнила, що саме її "дивні танці" допомагають їй знову відчути свободу: "Я знаю, що мої публікації й танці здавалися дурними, але вони нагадали мені, як літати. Я справді відчуваю, що мої крила були відібрані, а мозок пошкоджений ще дуже давно — на сто відсотків. Але я пережила той темний час і вдячна, що жива".

