Брітні Спірс розчарувала фанів заявою про свою кар'єру: "Я травмована на все життя"

Попдіва Брітні Спірс не може оговтатися після 13 років під опікою батька.

Після довгих років опіки батька Брітні Спірс отримала чимало психічних та емоційних потрясінь. Навіть зараз, за словами виконавиці, вона не може відчувати себе впевненою та спокійною.

На тлі постійних стресів і натиску з боку сторонніх людей Спірс заявила, що можливо не зможе повернутися до своєї кар'єри, чим дуже розчарувала фанів. Про це співачка написала під черговою відвертою світлиною в Instagram, але пізніше видалила запис.

"Я травмована на все життя, і так, я до біса зла, і ні, я, ймовірно, більше не виступатиму, просто тому що я вперта і я досягну свого", - написала 40-річна зірка.

Брітні Спірс на фестивалі ROCK IN RIO III (2001 рік) / Фото: Getty Images

Спірс пригадала, як за часі шаленої популярності вона навіть не мала змогу додати свої зауваження до пісень або обрати ефекти для кліпів. За словами співачки, за всю кар'єру вона мала лише одну роботу, яка їй подобалась - "Work Bitch" 2013 року.

До того ж зірка зазначила, що на сцені в оточені худеньких танцівниць завжди відчувала себе приниженою та невпевненою.

У кінці свого допису Брітні досить емоційно звернулася до свого батька, Джеймса Спірса.

"Поцілуй мою чортову дупу, матір твою, ти чортів ублюдок", - написала співачка своєму 70-річному батькові разом із персиковим емодзі.

Фото: Getty Images

Раніше Брітні Спірс прокоментувала скандальні заяви її синів про стосунки із нею та психічний стан співачки.

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