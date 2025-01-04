Брітні Спірс розчулила подарунками для 18-річного сина, який повернувся до неї після років розлуки

Популярна американська співачка Брітні Спірс показала, як відсвяткувала новорічні свята.

У своєму фотоблогу артистка поділилася атмосферними кадрами власного прикрашеного будинку. І водночас поділилася, що свята вона присвятила виключно родині. Адже відомо, що нещодавно після тривалої розлуки з синами співачка возз'єдналася з ними й примирилася.

Тож на Різдво Брітні для своїх дітей підготувала низку подарунків. Для своїх шанувальників вона показала, як 18-річний Джейден розпаковує коробку й дістає нову сорочку. Зірка не приховувала своїх емоцій і сказала, що сину неодмінно пасуватиме нова річ. На що юнак після огляду одягу відповів словами вдячності та взаємної любові.

Брітні Спірс з родиною / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс з родиною / Фото: instagram.com/britneyspears

До слова, у публікації Спірс написала про справжню відданість усіх матерів і повагу до них: "Мами заслуговують на багато більше поваги, ніж ту, що отримують в ці дні". Цікаво, що раніше виконавиця ділилася, що в гості до неї також приїхав і старший син, однак поки що вона його не показує.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс ділилася враженнями після того, як її молодший син Джейден зробив крок на зустріч примиренню. Вона також зізналася, що її захоплює в ньому.

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