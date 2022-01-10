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Брітні Спірс розізлила молодого нареченого своїми черговими оголеними фото

Брітні Спірс розізлила молодого нареченого своїми черговими оголеними фото

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Брітні Спірс розізлила молодого нареченого своїми черговими оголеними фото

Брітні Спірс та Сем Асгарі / instagram.com/britneyspears

Артистка знову запостила гарячі кадри.

Американська попдіва Брітні Спірс, після звільнення від багаторічного опікунства свого батька, відчула свободу у всіх сферах.

Зокрема, артистка стала "спамити" у фотоблогу своїми оголеними світлинами. Схоже, це не дуже подобається молодому нареченому зірки, 27-річному фітнестренеру Сему Асгарі. Так, він негативно відреагував на пост, де його 40-річна кохана розмістила серію знімків, на яких позувала лише у стрингах.

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears
Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

Брітні продемонструвала прокачану спинку та пружні сідниці.

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears
Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

У відповідь, майбутній чоловік співачки залишив у коментарях "розлючений" смайлик та заявив, що він ревнує.

Цікаво, що Спірс обмежила можливість іншим користувачам коментувати ці гарячі світлини.

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