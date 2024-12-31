Брітні Спірс розповіла про відновлення спілкування з 18-річним сином, якого не бачила три роки

Американська співачка Брітні Спірс продовжує ділитися, як відновила зв'язок із молодшим сином Джейденом від ексчоловіка Кевіна Федерлайна.

Зокрема, у своєму Instagram артистка опублікувала фото з юнаком. На знімках Джейден позував на тлі пустелі в джинсах та червоній футболці. На кадрах можна помітити, який зараз вигляд має молодший син виконавиці.

Син Брітні Спірс - Джейден / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс поділилася, що досі не вірить, що змогла відновити втрачений зв'язок із Джейденом. Вони не бачилися близько трьох років, артистка шокована від того, що сталося. Як говорить співачка, юнак став значно старшим. Також Спірс переконана, що 18-річний Джейден розумніший за неї. Окрім того, вона неабияк вдячна синові, що пішов їй на зустріч.

Син Брітні Спірс - Джейден / Фото: instagram.com/britneyspears

"Мій назавжди! Дивно, що ми як близнюки, але він хлопчик, а я дівчинка! Він мій, я не бачила його два з половиною роки, а може й три! Я шокована! Він повернувся і ніби старший і розумніший за мене! Він чоловік, і я плачу щодня через диво", - зізналась артистка.

Син Брітні Спірс - Джейден / Фото: instagram.com/britneyspears

Зазначимо, Брітні Спірс возз'єдналася з синами ще на Різдво, про що вона оголосила у фотоблогу. Вони не бачилися та не спілкувалися понад два роки.

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