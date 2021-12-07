Брітні Спірс розсекретила, куди її звозив коханий вперше після звільнення з-під опікунства

Артистка показала кадри зі святкування свого 40-річчя.

Американська попзірка Брітні Спірс розсекретила, куди наречений, фітнестренер Сем Асгарі звозив її на день народження.

Як відомо, 2 грудня артистці виповнилося 40 років. З цієї нагоди Брітні, яка не так давно нарешті була звільнена з-під 13-річного опікунства батьком Джеймі Спірсом, вирушила у подорож.

Зазначимо, що це вперше за 13 років Спірс покинула межі США. Раніше виконавиця демонструвала, як саме провела свято. Тепер же не просто показала нові кадри з дня народження, а й зізналася куди саме коханий її повіз.

"Мексика була чудовою", - підписала ролик Брітні.

У ньому співачка також показала, як багато різнокольорових смаколиків Сем їй презентував. Окрім того зірка зачарувала красою місцевих пейзажів.

Читайте також: