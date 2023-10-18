Брітні Спірс шокувала, що Джастін Тімберлейк змусив її зробити аборт

Американська попзірка Брітні Спірс приголомшила шанувальників відвертим зізнанням.

Невдовзі світ побачать мемуари виконавиці, у яких вона поділилася доволі особистим. Зокрема, Спірс вперше зізналася, що її колишній бойфренд, співак Джастін Тімберлейк змусив її зробити аборт. Як відомо, на початку своєї кар'єри Брітні та Джастін зустрічалися. Це було 20 років тому, але Спірс й досі боляче через те, що тодішній коханий не захотів мати з нею спільну дитину:

"Я дуже кохала Джастіна. Я завжди очікувала, що якось у нас буде сім'я. Це сталося набагато раніше, ніж я очікувала. Але Джастін безперечно не був радий вагітності. Він сказав, що ми не готові до народження дитини, що ми надто молоді. Впевнена, що люди зненавидять мене через це, але я погодилася не народжувати дитину. Не знаю, чи це було правильним рішенням. Якби це було надано мені одній, я ніколи цього не зробила б. І все ж Джастін був упевнений, що не хоче бути батьком", - розповіла у мемуарах Брітні, пише DailyMail.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

Подейкують, що чорновий варіант мемуарів Тімберлейк вже має і він геть не радий тому, що Спірс ще планує розповісти світу про їхні стосунки.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк почали зустрічатися 1997 року. Їхній роман протривав до 2002 року. Вони познайомилися на дитячому шоу "Клуб Міккі Мауса", коли Брітні було лише 12, та пристрасть між майбутніми зірками спалахнула згодом. Їхній розрив для фанатів став справжнім шоком, адже ніщо не віщувало біди. Хто став ініціатором розставання теж достеменно невідомо. Подейкують, що Брітні зрадила Джастіна зі своїм танцівником. Можливо, у своїх мемуарах Спірс на цій темі сконцентрується більше.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк / Фото: Associated Press

Зазначимо, що декілька місяців тому Брітні Спірс розлучилася зі своїм чоловіком, 29-річним фітнестренером Семом Асгарі. Ширяться чутки, що подружжя розійшлося через зраду Брітні з хлопцем з обслуговуючого персоналу.

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