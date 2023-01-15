Брітні Спірс станцювала у мінісукні та показала середній палець після скандалу у ресторані

Американська попзірка Брітні Спірс не дає своїм прихильникам розслабитись, щоденно даючи нові приводи для обговорень.

Днями виконавицю помітили в одному з ресторанів у Лос-Анджелесі, де вона спантеличила гостей закладу поведінкою. Коли артистка помітила, що її знімають, вона пішла з ресторану.

А згодом на сторінці Брітні в Instagram з'явилося нове відео з її танцями. У ролику Спірс з'являється у мінісукні білого кольору з жовтими смужками та білих чоботах. Після танців, наприкінці відео, артистка тицьнула всім середній палець. Певно, цим жестом зірка хотіла показати, що вона думає стосовно критики на свою адресу.

Нагадаємо, днями Брітні Спірс разом з чоловіком Семом Асгарі відвідали один з ресторанів у Лос-Анджелесі. Там артистка почала дивно поводитися, щось викрикувати на весь зал і усіляко привертати до себе увагу. Асгарі не витримав цього шоу і покинув заклад. Тим часом присутні у ресторані почали знімати Брітні на телефони. Побачивши це, Спірс також пішла з ресторану.

Читайте також: