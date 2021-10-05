Брітні Спірс та Сем Асгарі одружаться до початку грудня на Гаваях – ЗМІ

Співачка хоче вийти заміж до свого 40-річчя.

Відомі подробиці майбутнього весілля американської співачки Брітні Спірс та фітнестренера Сема Асгарі, які заручилися 13 вересня.

Як стало відомо виданню Mirror, знаменитість хоче вийти заміж за 27-річного обранця до свого 40-річчя, яке вона святкуватиме 2 грудня цього року.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / instagram.com/samasghari

Так, закохані планують влаштувати вечірку на Гаваях, адже саме там вони почуваються найщасливішими, та запросити зіркових друзів. Зокрема, на свято завітають Періс Гілтон, Мадонна, родина Кардашян, Майлі Сайрус та Шер.

Також подруга знаменитості поділилася, які наразі основні пріоритети Брітні крім весілля.

"Народити дитину, повернути своє соціальне життя в нормальне русло і дістатися до суті того, на що були витрачені всі її гроші. Це буде напружений період", – заявила інсайдерка.

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