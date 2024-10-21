Брітні Спірс у білій сукні та фаті здивувала заявою про весілля: "Я вийшла заміж"

Артистка заговорила про заміжжя, але є один нюанс.

Американська попзірка Брітні Спірс неочікувано заговорила про своє заміжжя.

Зокрема, артистка в Instagram опублікувала цікавий ролик. На кадрах знаменитість постала в білій атласній сукні та з фатою на голові. Співачка заявила, що вийшла заміж. Щоправда, є один нюанс. Брітні Спірс заявила, що "вийшла заміж" за саму себе, і це, мовляв, було її найкраще рішення.

"День, коли я вийшла заміж за себе… Повертаю це назад, тому що це може здатися соромним або дурним, але я думаю, що це найяскравіша річ, яку я коли-небудь робила", - заявила виконавиця.

Брітні Спірс / Фото: Instagram Брітні Спірс

Зазначимо, Брітні Спірс зробила дивний допис після того, як поширилися чутки, що вона збирається узаконити стосунки з бойфрендом Полом Солізом, який є її колишнім працівником. Чоловік нещодавно подав на розлучення та перевіз своїх трьох дітей жити до співачки. До слова, про стосунки Спірс та Соліза стало відомо у лютому цього року.

Нагадаємо, нещодавно австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно уклала шлюб зі своєю коханою Рамоною Агрумою. Пара відгуляла розкішне весілля в Італії.

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