Брітні Спірс у червоному бікіні захопила спокусливими рухами на березі океану

Артистка поділилася відео з відпочинку.

Популярна співачка Брітні Спірс, яка днями виступила у суді проти опікунства батька, гайнула на відпочинок до океану разом з коханим.

У своєму фотоблогу зірка поділилася новим відео з відпочинку, на якому постала у червоному бікіні та медичній масці. Виконавиця грайливо позувала на березі океану, вигинаючись наче кішка. Брітні то чекала на хвилю, то робила "ангела" на піску.

"Мені подобається шум океану вночі, і мені подобається чути, як люди сміються з мого балкона... Тут є спільність, і це нескінченно! Ось я граюсь у бруді та роблю ангелів на піску біля океану! Більше, щоб прийти... Більше, щоб поділитися... Більше, щоб мріяти... Більше, щоб сподіватися... І багато іншого, щоб молитися!", - написала у дописі під роликом знаменитість.

Однак, у коментарях фоловери зазначили, що відео артистка зняла ще у вересні минулого року під час відпочинку на Гаваях. Вони зрівняли минулі дописи співачки, і зауважили, що зірка одягнена точнісьніко так само, як у новому відео. А також наголосили, що вже бачили біля виконавиці на пляжі ті самі водорості.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс зробила емоційний допис у своєму фотоблогу. Артистка перепросила своїх фанів за те, що протягом двох років імітувала щасливе життя.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання