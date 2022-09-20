Брітні Спірс у купальнику показала, як з чоловіком розважається на яхті

Всесвітньовідома американська співачка Брітні Спірс поділилася сімейним контентом.

Зокрема, щаслива виконавиця опублікувала в Instagram відео зі своїм чоловіком, фітнестренером Семом Асгарі. На короткому ролику артистка показала, як проводить час з коханим.

Загалом, подружжя разом відпочивало на яхті. Щаслива Брітні обіймала свого коханого та танюцвала у блакитному купальнику та сонцезахисних окулярах.

"Це просто неймовірно… Одягнула свої великі окуляри від Джессіки Сімпсон і дивую чоловіка! Як кажуть більшість користувачів Instagram – дуже добре", - поділилася виконавиця.

Прихильники Брітні у коментарях під відео потішилися за свою кумирку. Вони зазначили, що раді бачити її щасливою.

Зазначимо, що Брітні Спірс та Сем Асгарі познайомилися 2016 року під час знімань кліпу Брітні на трек Slumber Party, де Сем грав головну роль.2017-го пару почали все частіше помічати разом. У вересні 2021-го Асгарі освідчився зірці. А вже цього року закохані зіграли весілля.

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