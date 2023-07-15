Брітні Спірс у купальнику показалася верхи на коні та розповіла, чим тепер займається

Попзірка опанувала нове хобі.
Американська співачка Брітні Спірс після закінчення співочої кар'єри продовжує відкривати для себе нові сфери життя.
Так, днями зірка вперше покаталася верхи на коні під час прогулянки пляжем. Щасливими фото з узбережжя Брітні поділилася з фанами в Instagram. Спірс сиділа верхи у жовтому купальнику та чорних шортах, а від сонця прикрила обличчя ковбойським капелюхом і окулярами.
"Перший раз на коні на пляжі! Я перелякалася, бо ще ніколи не почувалася такою живою", - написала під фото з відпочинку Брітні.
У відпустці співачка не гає час та окрім верхової їзди опанувала ще одне хобі - тепер вона робить браслети та каблучки з бісеру. Прикрасами, які Брітні зробила сама, вона також похизувалася перед фанами у новому відео.
"Веселощі на сонці! Мій купальник завеликий, і я зараз роблю браслети", - несподівано повідомила зірка.
Однак і свої навіжені танці Брітні також не полишила. Після прогулянки на конях Спірс знову закружляла в танці на камеру. Оточення співачки, схоже, її виступи на камеру вже не хвилюють - під час запису відео чоловік зірки, Сем Асгарі, на тлі сидів у телефоні та навіть не звертав увагу на те, як танцює його дружина.
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