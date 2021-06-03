Брітні Спірс у купальнику вперше показала пружні сідниці: "Насолоджуйтесь"

Зірка наголосила, що раніше жодного разу не публікувала фото цієї частини тіла.

Американська співачка Брітні Спірс поділилася рідкісним контентом.

Так, у своєму фотоблогу 39-річна артистка розмістила фото, де демонструє свої пружні сідниці. На знімках зірка нульових постала у салатовому суцільному купальнику та чорній шубці. Виконавиця наголосила, що раніше жодного разу не публікувала фото цієї частини тіла.

instagram.com/britneyspears

"Я знаю, фото трохи розмите, але мій телефон рухався, ось чому. Я ніколи не показую свої сідниці в Instagram і ні... Я не ношу стринги!!! Ну ну... Ось мої сідниці, дами та чоловіки!!! Насолоджуйтесь!" – написала Брітні.

Зі свого боку, юзери запевнили, що неякісне фото жодним чином не зіпсувало захвату від побаченого.

Розмитість додає відчуття 80-х

Гарні сіднички

Яке тіло!

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс розстібнула відвертий латексний комбінезон і засвітила бюст. Артистка показалася без фільтрів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання