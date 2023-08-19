Брітні Спірс у салатових мінітрусах, обтершись серветкою, дивним танцем відреагувала на розрив з чоловіком

Американська співачка Брітні Спірс слідом за ексчоловіком Семом Асгарі порушила мовчання стосовно їхнього розлучення.

Декілька годин тому Брітні на сторінці в Instagram розмістила чергове дивакувате відео, у якому постала в мінітрусах салатового кольору, чорному топі і чорних чоботах. Спірс зробила вечірній макіяж, а волосся розпустила.

У ролику зірка спочатку витирає себе серветкою, а потім починає активно танцювати свої дещо дивні танці. Відео Брітні супроводила підписом, у якому підтвердила, що вони з Семом Асгарі розійшлися. При чому екскоханого вона назвала його повним ім'ям – Хесам:

"Як всі знають, Хесам і я віднедавна не разом. Шість років – довгий період, щоб бути з кимось, тому я трохи шоквана… але… Я не хочу пояснювати чому, бо це, чесно кажучи, нікого не стосується! Але, чесно кажучи, я вже не могла терпіти біль!" – прокоментувала Брітні.

Брітні Спірс вперше прокоментувала розлучення з Семом Асгарі

Вона додала, що отримує багато підтримки від друзів у цей непростий для неї період. Також Спірс зазначила, що її "Instagram може здаватися ідеальним, але це далеко від реальності":

"Я хотіла б показати свої емоції та сльози про те, що я насправді відчуваю, але чомусь мені завжди доводилося приховувати свої слабкості! Якби я не була міцним солдатом свого батька, мене б вже відправили кудись до лікарів лагодити. Я буду настільки сильною наскільки зможу", - додала Брітні.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, раніше розлучення з Брітні Спірс прокоментував її екскоханий Сем Асгарі. За словами фітнес-тренера, вони розходяться мирно і з повагою одне до одного.

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