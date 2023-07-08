Брітні Спірс вдарив охоронець зірки NBA на очах у натовпу: з'явилося відео інциденту

У Мережі з'явилося відео з побиттям американської співачки Брітні Спірс начальником служби безпеки клубу NBA, який супроводжував баскетболіста Віктора Вембаньяму.

Як відомо, інцидент стався 5 липня в холі одного з закладів Лос-Анджелеса. Вембаньяма прямував у середину, як його побачила Спірс. Співачка захоітал привітати спортсмена і сфотографуватися з ним. Однак щойно вона підійшла до зірки баскетболу, її відштовхнув його охоронець.

За версією бодігарда Вембаньями, Спірс підійшла з-за спини і торкнулася баскетболіста. Охоронець зреагував на це, як на небезреку для свого клієнта і відштовхнув виконавицю. Пізніше він вибачився і зізнався, що не впізнав Брітні.

Своєю чергою Брітні Спірс розповіла, що було дуже голосно і вона дійсно підійшла з-за спини до Вембаньями, поплескала його по плечі, аби той звернув увагу. Втім, охорона спортсмена, за словами Спірс вдарила її по обличчю так, що в неї злетіли окуляри.

Виконавиця подала позов до поліції проти бодігарда Віктора Вембаньями.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс прокоментувала неприємний інцидент, що стався з нею. За словами зірки, вона вже звикла до травматичних переживань у її житті, проте вона не була готова до того, що сталося тієї ночі. Також артистка наголосила, що того вечора вона теж була у супроводі охорони і її переслідувало щонайменше 20 фанатів. Втім, ніхто з бодігардів артистки на них не накинувся.

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