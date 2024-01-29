Брітні Спірс вибачилася за розголос про аборт перед Тімберлейком і визнала прихильність до нього

Американська попзірка Брітні Спірс публічно вибачилася перед співаком Джастіном Тімберлейком.

Річ у тім, що Брітні у своїх нещодавніх мемуарах "Жінка в мені" шокувала фанів, що за часів роману з Джастіном вона була вагітною. Втім, свого часу він змусив її зробити аборт задля кар'єри. Тоді зірки невдовзі розірвали стосунки.

Так, ця відверта історія наробила чимало галасу й дещо зіпсувала Тімберлейку репутацію. Зокрема, шанувальники Спірс під час виходу у співака нового треку "Selfish" одразу почали хейтити його й закликали до прослуховування однойменної композиції співачки. Тому його пісня значно опустилася у музичних чартах.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк / Фото: Associated Press

Зрештою, ситуацію прокоментувала сама артистка. Вона запевнила, що не хотіла жодним чином нікого образити своєю автобіографічною книгою й зізналася, що дуже любить творчість свого ексбойфренда. Зокрема, його нову пісню "Selfish".

"Хочу перепросити за деякі речі, про які я написала у своїй книзі. Якщо я образила когось з людей, яких дуже ціную, то мені дуже прикро… Я б хотіла сказати, що закохана в нову пісню Джастіна Тімберлейка "Selfish". Вона така гарна", - написала у фотоблогу Брітні Спірс.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс заборонили відвідувати один із готелів в Лос-Анджелесі. Зірка вже прокоментувала цю ситуацію.

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