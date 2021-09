Брітні Спірс відновила свою сторінку в Instagram та показала веселі танці

Фани підозрюють, що щось сталось

Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно видаляла свою сторінку в Instagram, вирішила повернутися до віртуального життя.

Так, зірка відновила свій акаунт та навіть встигла опублікувати ролик. На відео зірка показала свої веселі танці під пісню Are You Gonna Go My Way.

Окрім цього, знаменитість показала деякі світлини, як вона стверджує, зі своїх заручин.

"Ділюся з вами деякими кадрами, як я відсвяткувала мої заручини. Я досі не можу в це повірити. Я не можу довго не користуватися Instagram, тому я повертаюся", - підписала допис виконавиця.

Брітні Спірс відновила свою сторінку в Instagram / instagram.com/britneyspears

Однак, шанувальники продовжують хвилюватися за неї. Вони запримітили, що це старий контент:

Що сталось? Фото, які ти показала, були зроблені два роки тому!

Це фото має такий самий вигляд, як і ті, що ти публікувала в лютому!

Обличчя знову якесь засмучене…

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс оголосила про заручини з бойфрендом після майже п'яти років стосунків. Обручку виготовив дизайнер з Нью-Йорка Роман Малаєв.

