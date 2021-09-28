Брітні Спірс висловилася щодо документального фільму про неї: "Він не відповідає дійсності"

Брітні Спірс висловилася щодо документального фільму про неї: "Він не відповідає дійсності"

Фани підозрюють, що з Брітні щось сталось.

Популярна співачка Брітні Спірс, яка нещодавно відновила свою сторінку в Instagram, висловилася щодо документального фільму про її життя.

Так, зірка у своєму фотоблогу розповіла, що вже подивилася уривок фільму від The New York Times. Вона стверджує, що в стрічці багатьох обмовили.

"Це якесь божевілля. Я подивилася документальний фільм і хочу повідомити вам, що багато з того, що ви чули, не відповідає дійсності!" - прокоментувала Брітні.

Однак співачка й похвалила творців фільму за їхні старання.

"Вони використовували найкращі мої кадри! Що я можу сказати? Вони доклали чимало зусиль", - зазначила вона.

Проте, фани артистки підозрюють, що фотоблогом наразі користується не вона. Зокрема, юзери в коментарях написали таке:

Ми знаємо, це не Брітні!

Звільніть Брітні!

Поверніть Брітні її Instagram!

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що батько Спірс 13 років потай прослуховував її спальню, читав SMS та відстежував дзвінки. З кімнати Брітні записали 180 годин аудіо, зокрема, її спілкування з дітьми та бойфрендом.

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