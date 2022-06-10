Брітні Спірс вийшла заміж: у Мережі з'явилися перші весільні фото

Американська попзірка Брітні Спірс та її коханий Сем Асгарі нарешті одружилися.

Подружжя поки що не опублікувало жодної світлини у своїх Instagram. Втім, в Мережі вже з’явилися перші весільні фото молодят.

На романтичних кадрах пара позувала у класичних вбраннях. Так, для важливої події Брітні вбралася у білосніжну сукню від Versace, а Сем – чорний костюм. Також наречена йшла під вінець у довгому вельоні.

Зауважимо, святкування було досить скромним, на весілля прийшло близько 100 гостей. Нікого зі своєї родини Спірс не запросила. Втім, привітати молодят приїхали чимало зірок. Зокрема, дизайнерка Донателла Версаче, світська левиця Періс Гілтон, акторка Дрю Беррімор, співачки Селена Гомес та Мадонна.

Не обійшлося і без інцидентів. Так, просто перед початком церемонії її ексчоловік Джейсон Александр ледь не зірвав свято.

Нагадаємо, соліст Kalush Orchestra Олег Псюк вперше познайомив зі своєю дівчиною. Хто вона, як вони зустрілись і чи планують весілля, дізнавайтеся в ексклюзивному матеріалі.

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