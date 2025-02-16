Американська попспівачка Брітні Спірс возз'єдналася з колишнім бойфрендом-злочинцем, який бив її.

Йдеться про робітника виконавиці Пола Соліза, з яким в неї закрутився роман 2023 року. Парочка була разом, але навесні 2024-го розірвала стосунки після бійки в готелі. Тоді Брітні та Пол зчинили галас, що інші жильці викликали поліцію. Виявилося, що парочка побилася. Виконавиці навіть викликали "швидку допомогу", але та відмовилася від госпіталізації.

Однак, схоже, Спірс та Соліз вирішили дати стосункам другий шанс. Як пише Page Six, парочку заскочили разом у День святого Валентина. Вони їздили в позашляховику, який артистка подарувала чоловікові ще на початку їхнього роману. Разом із ними в автівці перебували й діти Соліза від попередніх стосунків. Парочка разом завітала до фаст-фуду, а потім Пол зупинявся та купував квіти для артистки.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Фани Брітні Спірс серйозно занепокоєні її вибором партнера. Річ у тім, що Соліз має кримінальне минуле. Окрім того, він почав стосунки з артисткою, ще коли був одруженим. Фани співачки вважають, що Соліз використовує її лише заради грошей. Однак саму Брітні, схоже, все влаштовує.

Нагадаємо, нещодавно Спірс ділилася, що змогла помиритися з синами. Ба більше, артистка навіть активно проводила з ними новорічні свята. Раніше зірка показувала фото з 18-річним Джейденом та ділилася, яким сюрпризом його розчулила.

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