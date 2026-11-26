Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Реклама

Американська співачка Брітні Спірс після тривалого сімейного конфлікту відновила спілкування з батьками, сестрою Джеймі Лінн та синами й провела з ними День подяки.

44-річна артистка приїхала до Луїзіани, де зібралися її найближчі родичі. На зустрічі була присутня сестра співачки Джеймі Лінн із чоловіком Джеймі Вотсоном та доньками Медді й Айві. Також Брітні побачилася із синами Шоном Престоном і Джейденом Джеймсом. За інформацією TMZ, до сімейного возз'єднання долучилися й батьки зірки — Джеймі та Лінн Спірс. Такий крок став несподіванкою після років взаємних претензій та публічних суперечок. Ба більше, перед зустріччю співачка зробила особисте зізнання, яке згодом прибрала зі свого Instagram.

Реклама

Брітні Спірс з синами / © Getty Images

Напередодні Дня подяки Брітні опублікувала звернення до рідних, у якому зізналася, що сумує за ними та шкодує про деякі свої попередні висловлювання. Водночас артистка пояснила, чому раніше поверталася до болючих спогадів про сімейні стосунки.

Реклама

«Я така щаслива, що маю таку прекрасну родину… Мені дуже шкода, що я згадувала минулі проблеми, але, думаю, я зробила це, бо зрозуміла, що маю захищати своє серце. Саме так я люблю, і коли люблю вас, то дуже сильно люблю», — написала співачка.

Брітні Спірс з синами / © instagram.com/britneyspears

Окрім цього, виконавиця відверто розповіла про власну поведінку. Вона визнала, що часом буває надто впертою та може реагувати по-дитячому. Також Брітні дала зрозуміти, що раніше не наважувалася обговорювати всі образи безпосередньо з родичами. Тепер же, схоже, вона хоче залишити минуле позаду та повернути близьких у своє життя.

Брітні Спірс з татом / © Getty Images

Сімейне примирення відбулося на тлі чергового загострення стосунків артистки з рідними. На початку листопада Брітні публічно висловлювала невдоволення поведінкою сестри Джеймі Лінн та колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна. Зокрема, співачка дорікала сестрі тим, що під час її приїздів до Луїзіани їй не дозволяли брати на руки племінницю Айві.

Брітні Спірс з мамою / © instagram.com/britneyspears

Причиною багаторічного відчуження залишилася й історія опікунства над Брітні. Упродовж 13 років її життя, фінанси та особисті рішення перебували під контролем опікунів, серед яких був батько Джеймі Спірс. Цей період артистка неодноразово називала травматичним і відкрито звинувачувала рідних у надмірному контролі.

Реклама

Брітні Спірс з сестрою / © Getty Images

У листопаді 2021 року суд припинив опікунство, однак пережите продовжувало впливати на стосунки співачки з родиною. Навіть після завершення судової історії Брітні неодноразово поверталася до цієї теми у своїх публічних зверненнях.

Брітні Спірс с батьками / © instagram.com/britneyspears

Зазначимо, багаторічне опікунство над Брітні Спірс розпочалося у 2008 році на тлі її особистої кризи. Після його припинення співачка отримала можливість самостійно розпоряджатися власним життям і фінансами. Втім, відновити стосунки з найближчими людьми виявилося значно складніше.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс проігнорувала важливу подію синів і болісно їх розчарувала.

Новини партнерів

Новини партнерів