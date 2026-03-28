ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Брітні Спірс вперше після арешту показала свій щасливий вигляд із сином

Артистка знову на позитиві, фанів здивував новий образ та радісні танці.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Американська поп-ікона Брітні Спірс вперше публічно вийшла на зв’язок із фанатами після арешту за водіння у нетверезому стані.

У новому відео на своєму Instagram-акаунті вона продемонструвала, як проводить час зі своїм 19-річним сином Джейденом і подякувала тим, хто підтримує її у складний період життя. Знаменитість з’явилася у двох різних образах. Спершу — у білому комплекті із шортів і топа, що відкривав живіт, потім — у більш стриманому поєднанні джинсів-скіні, майки та піджака. У кадрі Брітні виглядала щасливою, усміхалася та кілька разів показала свої відомі танцювальні рухи.

«Дякую вам, друзі, за всю вашу підтримку. Проводити час з родиною та друзями — це таке благословення! Залишайтеся добрими», — написала вона під роликом.

Брітні Спірс / © Associated Press

Як повідомляє Daily Mail, позитивний настрій Брітні пояснюють тим, що вона серйозно вирішила змінити свій спосіб життя. Після арешту зірка не вживала алкоголь і регулярно відвідує зустрічі Анонімних Алкоголіків у Лос-Анджелесі.

Відео швидко розійшлося мережами: хоча співачка невдовзі закрила свій Instagram, фанати зберегли ролик і поширили його на різних платформах.

Нагадаємо, нещодавно п’яну Брітні Спірс заарештували поліцейські. Співачка мала постати перед судом.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie