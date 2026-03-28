Брітні Спірс вперше після арешту показала свій щасливий вигляд із сином

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Американська поп-ікона Брітні Спірс вперше публічно вийшла на зв’язок із фанатами після арешту за водіння у нетверезому стані.

У новому відео на своєму Instagram-акаунті вона продемонструвала, як проводить час зі своїм 19-річним сином Джейденом і подякувала тим, хто підтримує її у складний період життя. Знаменитість з’явилася у двох різних образах. Спершу — у білому комплекті із шортів і топа, що відкривав живіт, потім — у більш стриманому поєднанні джинсів-скіні, майки та піджака. У кадрі Брітні виглядала щасливою, усміхалася та кілька разів показала свої відомі танцювальні рухи.

«Дякую вам, друзі, за всю вашу підтримку. Проводити час з родиною та друзями — це таке благословення! Залишайтеся добрими», — написала вона під роликом.

Як повідомляє Daily Mail, позитивний настрій Брітні пояснюють тим, що вона серйозно вирішила змінити свій спосіб життя. Після арешту зірка не вживала алкоголь і регулярно відвідує зустрічі Анонімних Алкоголіків у Лос-Анджелесі.

Відео швидко розійшлося мережами: хоча співачка невдовзі закрила свій Instagram, фанати зберегли ролик і поширили його на різних платформах.

Нагадаємо, нещодавно п’яну Брітні Спірс заарештували поліцейські. Співачка мала постати перед судом.