Брітні Спірс вперше показала, який сюрприз їй влаштував молодий наречений на 40-річчя

Парочка святкувала день народження зірки в Мексиці.

Американська попдіва Брітні Спірс 2 грудня відсвяткувала 40-річчя.

Майже за два місяці після свята артистка все ж вирішила показати, який сюрприз їй влаштував молодий наречений, 27-річний фітнестренер Сем Асгарі. Так, знаменитість вперше за 13 років полетіла за кордон разом з коханим. До цього зірка не покидала США через опікунство свого батька. Тож парочка для відпустки обрала Мексику. Там майбутній чоловік Брітні організував прогулянку на яхті, розкішний феєрверк та напис на піску "З днем народження, Брітні".

Відповідне відео знаменитість опублікувала у своєму Instagram.

"Повернення до мого дня народження! Вони написали моє ім'я на піску… Такий класний день", – поділилася емоціями щаслива артистка.

У відповідь Сем написав: "О, вони напишуть твоє ім'я на місяці".

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