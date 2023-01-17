Брітні Спірс вперше прокоментувала скандал у ресторані: "Всім байдуже до того, що зі мною"

Американська співачка Брітні Спірс вперше прокоментувала скандал в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

У своєму фотоблогу артистка порівняла себе з героєм однойменного мультфільму "Шрек" та зазначила, що такою поведінкою багато кого розсмішила.

"Я впевнена, що викликала мільярд усмішок, маючи вигляд Шрека в ресторані. Навіть мій найкращий друг не міг дочекатися, щоб надіслати це мені", – написала виконавиця.

Артистка поскаржилася, що суспільство надто лицемірне. Брітні додала, якщо публічно вже говорять про її "маніакальну поведінку", то нехай вже згадують про все те, що вона пережила у минулому.

Брітні також переконана, що всім байдуже на неї.

"Я знаю, що всі новини розголошують про те, що я була трішки п'яна в ресторані... Начебто вони стежать за кожним рухом! Я так задоволена, що вони говорять про мене, як про маніяка. То нехай мають відвагу говорити про все негативне, що сталося в моєму минулому! Я мала жахливий вигляд, але були дві фотографії, на яких я була нормальною. У будь-якому разі, чесно кажучи, я знаю, що всім байдуже до того, що зі мною", – додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс налякала своєю поведінкою у ресторані. Артистка дивно поводилася та викрикувала щось на весь зал. Співачка утримувалася від коментарів, а от її чоловік, який теж був з нею у ресторані, але одразу втік із закладу, закликав не вірити тому, що пишуть у ЗМІ. Тим часом персонал стверджував, що скандал стався через інших відвідувачів, які почали нахабно знімати Спірс на камеру, а їй цього не хотілося.

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