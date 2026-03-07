Брітні Спірс вперше прокоментувала свій арешт у стані алкогольного сп'яніння

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Американська попзірка Брітні Спірс вперше прокоментувала скандал, коли її затримали поліцейські в стані алкогольного сп'яніння.

Зокрема, виконавиця уникає прямих висловлювань. Проте зі своїми друзями артистка зв'язалась та дозволила їм поширювати її коментарі. До слова, давній приятель знаменитості та колишній асистент Шон Філліп повідомив, що Брітні Спірс після інциденту написала йому та запевнила, що з нею все гаразд і вона добре почувається. Також він додав, що не варто одразу упереджено ставитись до артистки та підозрювати, що вона "пішла не тією дорогою". Мовляв, Брітні Спірс усвідомлює свої помилки та не завдасть нікому шкоди.

"Вона сказала: "У мене все гаразд". А я запитав: "Ти не заперечуєш, якщо я повідомлю про це?". Вона відповіла: "Так, давай", - говорить Філліп, пише E! News.

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Представники Брітні Спірс теж вже прокоментували інцидент. Вони зазначили, що водіння в стані алкогольного сп'яніння в жодному разі не є припустимим. Проте представники сподіваються, що співачка все ж таки отримає необхідну підтримку в тяжчий час. Також зазначається, що сини Брітні Спірс від ексчоловіка попіклуються про неї.

"Це був прикрий інцидент, який абсолютно не можна вибачити. Сподіваємося, що вона зможе отримати необхідну допомогу та підтримку в цей складний час", - йдеться в повідомленні артистки.

Нагадаємо, нещодавно з Брітні Спірс стався прикрий інцидент. Артистку затримали поліцейські за водіння авто в стані алкогольного сп'яніння. Врешті, співачку відпустили, проте тепер на неї чекає суд, що запланований на 4 травня.