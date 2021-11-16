Брітні Спірс вперше прокоментувала своє звільнення: "Підіймаю бокал шампанського"

Артистка знову почина жити повним життям.

Американська поп-зірка Брітні Спірс вперше прокоментувала своє звільнення з-під опікунства батьком Джеймі Спірс протягом 13 років.

На сторінці в Instagram артистка нарешті має змогу писати і говорити все, що думає і відчуває. Так, знаменитість зізналася, що минулі вихідні почувалася наче на дев'ятому небі від щастя. Також Брітні подякувала своєю адвокату Метью Розенгарту, якому вдалося звільнити її з-під опіки:

"Які чудові вихідні. Я почувалася наче на дев'ятому небі весь час. Минулого вечора я отримала свій перший бокал шампанського у найгарнішому ресторані, який я коли-небудь бачила. Наступні два місяці я святкую свою свободу та мій день народження. Я маю на увазі після 13 років… Гадаю, я чекала достатньо… Я так щаслива, що мій адвокат Метью Розенгарт увійшов в моє життя в потрібний момент… Він дійсно змінив моє життя. Я нескінченно вдячна за це!" – зізналася Спірс.

Також вона подякувала своїм відданим прихильникам, які після новини про звільнення Брітні влаштували справжнє свято просто на вулиці.

Окрім того Брітні попросила фанів не глузувати з її поста, де вона постає у зеленій кофтинці з підплічниками. Співачка поділилася, що їй дуже подобається, який вона вигляд має у цьому вбранні:

"Я робила пости чотири рази в один день в одній і тій самій кофтині. Мені подобається, як я почуваюся ія не могла уявити, що підплічники можуть настільки мені пасувати", - сказала Брітні.

Зазначимо, що 13 листопада суд припинив 13-річне опікунство батька Брітні Спірс над американською співачкою. Контроль за її фінансами буде тимчасово переданий професійному аудиторові.

До слова, раніше батько контролював її пересування та телефонні дзвінки.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання