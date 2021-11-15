Брітні Спірс вперше за 13 років без нагляду проїхалась за кермом елітного авто

Зірку помітили за кермом Mercedes-Benz SKL 350.

Американська попдіва Брітні Спірс вперше за 13 років змогла без нагляду проїхатися за кермом елітної автівки.

Так, її помітили журналісти видання The Mirror та зробили відповідні фото. Вона їхала за кермом Mercedes-Benz SKL 350. Вартість елітного авто варіюється від 122 до 154 тис доларів.

До слова, поїздка зірки тривала лише 30 хвилин. За цей час вона встигла зробити декілька телефонних дзвінків та доїхати до свого маєтку.

Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

Зауважимо, 13 листопада суд у США припинив 13-річне опікунство батька Брітні Спірс над американською співачкою. Контроль за її фінансами буде тимчасово переданий професійному аудитору.

До слова, раніше батько контролював її пересування та телефонні дзвінки.

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