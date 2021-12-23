Брітні Спірс вперше за останні роки заспівала та шокувала емоційним виконанням треку

Артистка анонсувала вихід нової композиції.

Американська поп-зірка Брітні Спірс вперше за багато років потішила прихильників своїм співом.

На сторінці в Instagram виконавиця поділилася відео, яке зняла у ванній. Брітні позує у ліловому топі та чорних штанах з заниженою талією. У ролику зірка дуже голосно та емоційно співає.

В описі під відео виконавиця зазначила, що вона нагадує собі та своїй родині хто вона є, а також ніколи не забуде, що її близькі з нею зробили:

"Нагадую собі та світові, хто я! Я тут, щоб нагадати моїй білій "класній" сім'ї, що я не забула, що вони зі мною зробили і що ніколи цього не забуду. P.S. Нова пісня у розробці. Я дам вам зрозуміти, що я маю на увазі", - підписала ролик Брітні, щоправда, згодом видалила підпис.

Шанувальники після почутого розділилися на два табори. Одні радо підтримали бажання Брітні знов творити: "Гарний голос! Будь ласка, продовжуйте ділитися своїм прекрасним даром та задушевним голосом зі світом", "Брітні повертається", "ви повернули собі голос!".

Інші ж були приголомшені аж надто емоційним виконанням пісні: "мені шкода тих, хто ввімкнув відео у навушниках", "це те, що чують мої батьки, коли я в душі".

Зазначимо, що останній альбом Брітні Спірс під назвою Glory побачив світ 2016 року. Пізніше артистка заявила, що не співатиме і не танцюватиме, поки перебуває під опікою батька.

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