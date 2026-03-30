Брітні Спірс вперше за тривалий час показала дорослих синів-красенів

Артистка показала, заради кого змінюється.

Брітні Спірс / © Getty Images

Американська співачка Брітні Спірс після арешту, водіння у нетверезому стані та скандалів показала сімейний відпочинок із синами Шоном і Джейденом, чим викликала хвилю обговорень у Мережі.

Після тривалої дистанції у стосунках з дітьми зірка, схоже, робить крок назустріч родині. Вона провела вихідні разом із синами. Для цього обрала не звичайну прогулянку, а розкішний відпочинок на яхті. Кадрами поділилася у своєму закритому Instagram. На відео — вже дорослі хлопці, які помітно змінилися.

Сама співачка для морського вікенду обрала легкий образ. Вона з’явилася у білих шортах і рожевому кроп-топі з рюшами. Її стиль залишився впізнаваним — трохи наївним і водночас зухвалим. Сини ж віддали перевагу максимально розслабленому одягу — футболкам, шортам і кросівкам.

Брітні Спірс з дорослими синами / © instagram.com/britneyspears

На тлі цього возз’єднання у житті зірки відбуваються й інші зміни. Після інциденту з затриманням на початку березня вона, за інформацією з оточення, переглянула свій спосіб життя. Зокрема, почала дотримуватися тверезості та відвідує зустрічі анонімних алкоголіків у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, нещодавно п’яну Брітні Спірс заарештували поліцейські. Співачка постала перед судом.

