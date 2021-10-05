Брітні Спірс вперше звернулася до фанів після звільнення від опіки: "Я плакала дві години"

Брітні Спірс вперше звернулася до фанів після звільнення від опіки: "Я плакала дві години"

Артистка зворушена відданістю своїх шанувальників.

Американська попспівачка Брітні Спірс, яка через 13 років звільнилася від жорсткого опікунства свого батька, звернулася до своїх прихильників.

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Так, саме фанати зірки слідкували за станом кумирки, помічали таємні сигнали про допомогу, відновили рух #FreeBritney та влаштовували акції протесту проти опіки Джеймі Спірса. На сторінці в Instagram зворушена знаменитість звернулася до шанувальників.

"Рух #FreeBritney... У мене немає слів... Через вас, друзі, і вашу постійну стійкість у звільнення мене з опікунства, моє життя зараз в цьому напрямку!!! Я плакала минулої ночі дві години, тому що мої фанати найкращі, і я знаю це... Я відчуваю ваші серця, а ми відчуваєте моє... Це правда!!!" – написала зірка.

Також Брітні опублікувала відео, де хизується новою зачіскою.

Фоловери зазначили, що виконавиці неабияк пасує.

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