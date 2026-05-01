Брітні Спірс впіймали за кермом напідпитку: що вирішили прокурори та які умови висовують

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Американській попзірці Брітні Спірс офіційно інкримінували керування автомобілем у стані сп’яніння після інциденту на початку березня.

Водночас у справі з’явився шанс уникнути суворого покарання — прокурори готові запропонувати артистці альтернативний варіант, який не передбачає тюремного ув’язнення.

Як повідомляє медіа The New York Times, у разі її прийняття Спірс визнає провину у необережному водінні з вживанням алкоголю чи наркотиків і натомість отримає рік випробувального терміну замість реального строку. Та все ж її можуть зобов’язати сплатити штрафи.

Лояльність правоохоронців пояснюють низкою обставин. Зокрема, відсутність у співачки подібних правопорушень, незначний рівень алкоголю в крові, а також відсутність ДТП і постраждалих. До того ж зірка добровільно дала згоду на перебування у рехабі.

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Суд у цій справі запланований на 4 травня цього року. При цьому особиста присутність виконавиці не є обов’язковою — її може представляти адвокат.

Після інциденту Спірс добровільно звернулася до реабілітаційного центру. За даними джерел, на це рішення вплинули її сини — Шон і Джейден, які прагнуть, аби мати подбала про своє здоров’я.

Нагадаємо, 4 березня поліція зупинила автомобіль BMW, який рухався трасою у каліфорнії, США, з порушеннями. Після перевірки співачку затримали й перевірили, але вже за кілька годин відпустили. Згодом матеріали справи передали до прокуратури, яка і висунула офіційні обвинувачення.

