Брітні Спірс з величезним пластиром на лобі поскаржилася на невдалу процедуру ботоксу

Американська співачка Брітні Спірс налякала шанувальників кадрами із заклеєним лобом.

У новому відео в Instagram зірка з'явилася з великим пластиром на обличчі, який прикривав її лоб. Як пояснила Брітні, за допомогою такого методу вона намагається усунити зморшки.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Спірс заявила, що відмовилася від ботоксу і тепер намагається повернути молодість за допомогою спеціальних патчів, які розгладжують шкіру. До таких методів співачці довелося вдатися після невдалої процедури з ін'єкціями ботоксу.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

За словами Брітні, одного разу косметолог зробила їй настільки невдалу ботулінотерапію, що вона два тижні не могла вийти з дому через перекошене обличчя.

"Колись я колола ботокс, але мене це не влаштувало. Мій лоб був наче роздутий, а повіки опущеними. Я мала такий вигляд, наче мене хтось жорстоко побив. Такий ефект тримався цілих два тижні! Я плакала та питала, коли це мине, а мені казали: "О, ну ще тиждень-два, іноді нерви можуть дати зворотній ефект". Бісів ботокс, це жахливо! Навіщо я маю платити купу грошей, щоб виглядати побитою? У чому сенс?", - обурилася Брітні.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

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