Брітні Спірс заборонили вхід до престижного готелю Лос-Анджелеса: співачка збентежила реакцією

Відомо, через що саме артистка потрапила до чорного списку закладу.

Американській співачці Брітні Спірс заборонили відвідувати один із престижних готелів в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє видання The Sun, посилаючись на власні джерела. Співачка полюбляла відвідувати цей готель вже багато років. Вона часто бронювала там номер, адже в закладі є чималий басейн, гості можуть скористатися СПА-процедурами та послугою масажів.

Однак Брітні Спірс потрапила до чорного списку готелю. Артистка нібито завдає чимало мороки персоналу, а також змушує інших відвідувачів закладу почуватися некомфортно, адже полюбляє топлес відпочивати біля басейну. В адміністрації готелю не лишалося іншого виходу, як заборонити співачці вхід.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

"Брітні роками відвідує готель, але останнім часом вона викликає головний біль у персоналу. Деякі гості скаржилися на те, що вона ходить топлес біля басейну, що змушує їх почуватися некомфортно, і її поведінка часто дивна та дратує", - розповів інсайдер.

Видання The Sun звернулося за коментарями і до артистки, і до адміністрації готелю. Врешті, лише представник Брітні Спірс відповів, що інформація про заборону не відповідає дійсності.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Однак сама ж співачка змушує думати, що це правда. Артистка у своєму Instagram опублікувала дивний допис, де зазначила, що "полюбляє змушувати інших людей почуватися незручно".

"Незручна тиша... Я люблю змушувати людей почуватися незручно", - написала знаменитість.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 17-річний син Брітні Спірс більше не самотній. Джейдена Федерлайна заскочили з його дівчиною. До слова, сама співачка не спілкується зі своїми дітьми.

Читайте також: