Брітні Спірс заявила, що була під опікою через матір: "Вона зіпсувала мені життя"

Артистка була 13 років під опікою батька.

Американська співачка Брітні Спірс заявила, що її мати, Лінн Спірс, винна в тому, що вона була 13 років під опікою батька.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, однак, пізніше видалила свій допис. Видання Daily Mail встигло зберегти публікацію.

Так, Брітні емоційно заявила, що саме її мати вигадала "план" про опікунство. Вона стверджує, що її батько, Джеймі, недостатньо розумний для цього.

Мати Брітні Спірс / Associated Press

"Найнебезпечніша тварина у світі — це тиха усміхнена жінка. Батько був моїм опікуном 13 років. Але чого люди не знають, то це того, що це вигадала вона. Ніхто не поверне мені ці роки. Вона таємно зруйнувала моє життя. Ти чудово знаєш, що накоїла", - заявила виконавиця.

Зазначимо, 30 вересня суд в США призупинив опіку батька над Брітні Спірс. Йому призначили тимчасову заміну.

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