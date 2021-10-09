Брітні Спірс заявила, що пише книжку та заінтригувала сюжетом

Фани переконані, що це автобіографічна книжка.

Американська попспівачка Брітні Спірс, яка через 13 років звільнилася від жорсткого опікунства свого батька, заявила, що пише книжку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. 39-річна зірка також розсекретила, про що буде її видання. Так, виконавиця пише про привид вбитої дівчини, який "застряг в підвішеному стані через травми і біль".

"Вона не знає, як перейти в світ, який вона звикла знати!!! Провівши три роки в підвішеному стані, вона перетворилася на привид, який процвітає завдяки своєму відображенню в дзеркалі!!! У неї немає нікого, кому вона могла б довіряти, але щось відбувається, і вона розуміє, як перейти в світ, де є її сім'я!!! Вийшовши з невизначеності, вона повинна ухвалити рішення... Привітати тих же людей, які вбили її, або створити нове життя!!! Їй більше не потрібно своє дзеркало... Вона знайшла портал, постійно цитуючи певні молитви, які дають їй осяяння і дар, щоб більше не боятися і вийти з невизначеності", – заінтригувала Спірс.

У коментарях користувачі написали, що це точно автобіографічна книга.

І це історія про дівчинку, яку звати Брітні

Звучить, як бестселер

Так, Брітні!!! Ми не можемо дочекатися, коли це прочитаємо

Це ж твоя історія

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