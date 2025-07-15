ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
816
Час на прочитання
2 хв

Брітні Спірс збрехала про третю дитину й ошелешила Мережу: що насправді відбувається у житті зірки

Інсайдер розкрив правду про материнство Брітні Спірс і чи справді у неї відбулося поповнення в родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Брітні Спірс

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Американська попзірка Брітні Спірс знову опинилася у центрі уваги – цього разу через загадкову публікацію про нібито всиновлення дівчинки на ім’я Леннон Лондон.

Так, днями в Instagram 43-річної артистки з’явився загадковий допис із її фірмовим танцем у рожевому боді, записаний у передпокої будинку зірки. Під відео Брітні написала, що стала мамою маленької Леннон Лондон Спірс і захоплено розповіла про її чарівну сукенку з написом "Я тут новенька!". Утім, жодної дитини в кадрі не було, як і будь-якого підтвердження факту всиновлення, а лише емоджі у формі веселих гримас.

Невдовзі джерела, близькі до оточення співачки, заявили в коментарі для TMZ, що жодного всиновлення не відбулося. А дитяча переноска, яка потрапила у кадр, насправді призначена для ляльок.

Допис Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Допис Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Інсайдери натякнули, що публікація була своєрідним тролінгом або ж емоційним експериментом Брітні, яка останнім часом регулярно дивує публіку неочікуваними дописами. Сама ж артистка не надала жодних пояснень.

Цікаво, що ще в січні цього року Брітні дійсно відкрито заявляла про бажання знову стати мамою. Утім, у результаті ані всиновлення, ані бодай нового домашнього улюбленця у зірки не з'явилося.

Водночас Спірс також говорила про переїзд до Італії. Але й ця заява виявилася брехнею — жодних підтверджених планів або підготовки до переїзду не зафіксовано. Тим часом зараз Брітні виховує двох синів від шлюбу з Кевіном Федерлайном — Шону 20, а Джейдену 18 років. Молодшому зіркова мама нещодавно зробила розкішний подарунок.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
816
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie