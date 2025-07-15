Брітні Спірс збрехала про третю дитину й ошелешила Мережу: що насправді відбувається у житті зірки

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

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Американська попзірка Брітні Спірс знову опинилася у центрі уваги – цього разу через загадкову публікацію про нібито всиновлення дівчинки на ім’я Леннон Лондон.

Так, днями в Instagram 43-річної артистки з’явився загадковий допис із її фірмовим танцем у рожевому боді, записаний у передпокої будинку зірки. Під відео Брітні написала, що стала мамою маленької Леннон Лондон Спірс і захоплено розповіла про її чарівну сукенку з написом "Я тут новенька!". Утім, жодної дитини в кадрі не було, як і будь-якого підтвердження факту всиновлення, а лише емоджі у формі веселих гримас.

Невдовзі джерела, близькі до оточення співачки, заявили в коментарі для TMZ, що жодного всиновлення не відбулося. А дитяча переноска, яка потрапила у кадр, насправді призначена для ляльок.

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Допис Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Інсайдери натякнули, що публікація була своєрідним тролінгом або ж емоційним експериментом Брітні, яка останнім часом регулярно дивує публіку неочікуваними дописами. Сама ж артистка не надала жодних пояснень.

Цікаво, що ще в січні цього року Брітні дійсно відкрито заявляла про бажання знову стати мамою. Утім, у результаті ані всиновлення, ані бодай нового домашнього улюбленця у зірки не з'явилося.

Водночас Спірс також говорила про переїзд до Італії. Але й ця заява виявилася брехнею — жодних підтверджених планів або підготовки до переїзду не зафіксовано. Тим часом зараз Брітні виховує двох синів від шлюбу з Кевіном Федерлайном — Шону 20, а Джейдену 18 років. Молодшому зіркова мама нещодавно зробила розкішний подарунок.