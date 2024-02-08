Брітні Спірс здивувала зізнанням про роман з Аффлеком: "Я цілувалася з Беном"

Американська попзірка Брітні Спірс здивувала черговою відвертою заявою, цього разу про роман з зіркою Голлівуду Беном Аффлеком.

Неочікуваною новиною знаменитість поділилася у себе в Instagram. Виконавиця опублікувала архівний чорно-білий знімок, на якому постає з Беном Аффлеком та американською композиторкою Даян Воррен. У підписі під фото Брітні розхвалила актора, а також неочікувано зізналась, що між ними була інтрижка. За словами співачки, вони цілувалися з Беном тієї ночі, коли був зроблений знімок.

"Він такий чудовий актор! Я, до речі, забула згадати, що цілувалася з Беном тієї ночі…Це божевілля! Хотіла б я розповісти вам історію, яка відбулася раніше! О Боже, та я просто пліткарка", - зазначила Брітні.

Бен Аффлек, Брітні Спірс і Даян Воррен / Фото: instagram.com/britneyspears

Щоправда, згодом артистка видалила допис зі свого фотоблогу, однак користувачі Мережі встигли зробити скриншот.

До речі, також Спірс не вказала, коли саме між нею та Аффлеком була інтрижка. Однак судячи з фото, це сталося орієнтовно 1999 року, адже саме в ті роки актор мав таку бороду.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс зробила відверту заяву про свого колишнього, співака Джастіна Тімберлейка. Виконавиця розповіла, як той змусив зробити її аборт. Після зізнань артистки на співака посипався шквал критики. Згодом Спірс перепросила за свої зізнання, а також розхвалила його нову пісню.

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