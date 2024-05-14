Брітні Спірс зламала ногу та відмовилась від лікування: "Якщо йду швидко, вона німіє"

Американська співачка Брітні Спірс поділилася з прихильниками сумною новиною — вона зламала ногу.

Про це виконавиця розповіла у своєму Instagram. Знаменитість поділилася, що нині ходить зі зламаною ногою. За словами співачки, вона відчуває дискомфорт. Коли Брітні швидко пересувається, то нога німіє. Однак, співачка не квапиться звертатися по допомогу до медиків та відмовляється від лікування.

"Ходжу зі зламаною ногою…Якщо я йду швидко, вона німіє", — розповіла артистка.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс пояснила, що свого часу в неї були переломи і їй тричі робили операцію на лівій нозі. Кожного разу лікарі говорили знаменитості, що травма сама загоїться, але це небезпечно. Тож Брітні погоджувалася на операції, але після них вона почувалася ще гірше. Цього разу зірка вирішила перевірити, як її тіло може самостійно зцілитися, тому відмовилася від медичної допомоги.

"Мені тричі робили операцію на лівій нозі: двічі на коліні та один раз на стопі. Лікарі завжди казали, що перелом може загоїтися сам по собі, але є величезний шанс, що кістка може тріснути та зламатися знову. Я завжди робила операції, а потім це було більш боляче, тому цього разу я була упертою. Я подивлюся, чи моє тіло знає, як вилікувати себе", — зізналась артистка.

Допис Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс не стала вдаватися у подробиці та не розповіла, як саме зламала ногу. Однак подейкують, що це сталося під час її гучної сварки з бойфрендом, яка виникла в готелі. Конфлікт був настільки серйозним, що постояльцям довелося викликати поліцію та швидку. Тоді ж і стало відомо, що у співачки травмована нога.

Читайте також: