ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
1 хв

Брітні Спірс жорстко впала зі сходів і в напівпрозорій мінісукні показала синці та забої

Артистка втрапила в неприємний конфуз після від’їзду її синів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Брітні Спірс

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс приголомшила фанів своїми синцями.

Зірка поділилася, що це результат її нещодавнього падіння зі сходів. Так, на зв'язок вона вийшла з травмою ноги та рук, на яких видніються спеціальні фіксувальні пов'язки. Щоправда, це не зупинило Брітні від примірювання чергового екстравагантного напівпрозорого вбрання зі стразами, через яке видніється спідня білизна. В такому образі вона станцювала і в дописі зізналася, що забої все ще нагадують про себе сильним болем.

“Я впала зі сходів у домі друга. Це було жахливо. Іноді воно “вискакує”. Не знаю, чи зламане, але наразі — все на місці! Дякую тобі, Боже”, — шокувала Спірс.

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

За словами Брітні, трапилося це незадовго після від'їзду її синів від неї додому, на острів на Гаваях. Співачка говорить, що зараз їй допомагають відновлюватися танець, молитва й підтримка близьких людей.

“Мої хлопці мусили поїхати назад на Мауї. Так я висловлюю себе і молюся — через мистецтво. Отче наш, що єси на небесах… Я не шукаю співчуття чи жалю, просто хочу бути доброю жінкою і ставати кращою… У мене є чудова підтримка, тож бажаю всім чудового дня!" — зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно актор “Сам удома-2” Тім Каррі шокував наслідками інсульту та як це вдарило по його здоров'ю.

Дата публікації
Кількість переглядів
329
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie