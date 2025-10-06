Брітні Спірс жорстко впала зі сходів і в напівпрозорій мінісукні показала синці та забої

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс приголомшила фанів своїми синцями.

Зірка поділилася, що це результат її нещодавнього падіння зі сходів. Так, на зв'язок вона вийшла з травмою ноги та рук, на яких видніються спеціальні фіксувальні пов'язки. Щоправда, це не зупинило Брітні від примірювання чергового екстравагантного напівпрозорого вбрання зі стразами, через яке видніється спідня білизна. В такому образі вона станцювала і в дописі зізналася, що забої все ще нагадують про себе сильним болем.

“Я впала зі сходів у домі друга. Це було жахливо. Іноді воно “вискакує”. Не знаю, чи зламане, але наразі — все на місці! Дякую тобі, Боже”, — шокувала Спірс.

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

За словами Брітні, трапилося це незадовго після від'їзду її синів від неї додому, на острів на Гаваях. Співачка говорить, що зараз їй допомагають відновлюватися танець, молитва й підтримка близьких людей.

“Мої хлопці мусили поїхати назад на Мауї. Так я висловлюю себе і молюся — через мистецтво. Отче наш, що єси на небесах… Я не шукаю співчуття чи жалю, просто хочу бути доброю жінкою і ставати кращою… У мене є чудова підтримка, тож бажаю всім чудового дня!" — зазначила виконавиця.

