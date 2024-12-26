Брітні Спірс зустрілася з сином після двох років ворожнечі: який вигляд має 18-річний Джейден

Популярна американська співачка Брітні Спірс після напружених стосунків з дітьми зустрілася з молодшим сином Джейденом від ексчоловіка Кевіна Федерлайна.

Так, 18-річний юнак зустрів із зірковою мамою Різдво. Відповідними кадрами Спірс поділилася у фотоблогу. В емоційному дописі вона зізналася, що була неабияк рада провести свято у родинному колі. Зокрема, похизувалася їхньою вечерею після двох років розлуки. До слова, виконавиця зізналася, що до неї приїхав не лише Джейден, але й її старший син 19-річний Шон. Щоправда, останнього вона так і не показала.

Брітні Спірс возз'єдналася з синами після двох років розлуки

"Найкраще Різдво у моєму житті! Я не бачила своїх хлопців два роки! Сльози від щастя, коли буквально щодня божеволіла, а зараз переповнена коханням і благословенням! У мене бракує слів, дякую тобі, Ісусе!", - написала Брітні.

Зазначимо, від 2021 року Брітні Спірс була позбавлена права опікуватися власними синами. Своєю чергою, Джейден і Шон трималися подалі від своєї зіркової мами. Вони зізнавалися, що не розуміють її поведінки та часто дивних проявів на публіці. Позитивні зміни сталися цієї осені, коли молодший син Спірс заговорив про возз’єднання зі скандальною матір'ю. Тож після декількох років ворожнечі їхні стосунки починають покращуватися.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс повідомила про офіційне розлучення з Семом Асгарі. Це сталося за півтора року після їхнього розриву.

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